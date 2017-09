Il bilancio del mercato - Cremonese, Paulinho e tanta esperienza per Tesser

I girigiorossi hanno deciso di puntare sull'esperienza e l'usato garantito dopo il ritorno in Serie B. Tutti i reparti infatti sono stati rinforzati da giocatori di categoria, spesso non più giovanissimi, che sono andati a integrare una rosa che era già piuttosto esperta. Claiton e Francesco Renzetti in difesa, Mariano Arini, Antonio Cinelli e Daniele Croce in mezzo al campo, Paulinho e Antonio Piccolo in attacco, questi i nomi dei tanti giocatori con un passato importante in Serie B e A che Tesser avrà a disposizione per portare a casa l'obiettivo salvezza.

Sono però arrivati anche alcuni giovani interessanti che potranno crescere al fianco di giocatori d'esperienza. Su tutti il centrocampista Gaetano Castrovilli, che ormai da un paio d'anni è sulla bocca di tutti e di cui si attende l'esplosione, poi i giovani scuola Juventus Roman Macek e Michele Cavion. In difesa invece ci sono Pol Garcia, che ha già una buona esperienza in B, e Matteo Procopio, mentre per Alberto Almici questo potrebbe essere l'anno della definitiva svolta.

Probabile Formazione - (4-3-1-2): UJKANI; ALMICI, Canini, CLAITON, RENZETTI; CROCE, Pesce, ARINI; CASTROVILLI; PICCOLO, PAULINHO. Allenatore: Tesser.