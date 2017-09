Il bilancio del mercato - Frosinone, Ciano e Citro i colpi per la Serie A

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone dopo l'amarezza di un anno fa ha scelto la discontinuità nella continuità. Se infatti la rosa è mutata molto poco, sono cambiati il tecnico e il modulo per andare nuovamente all'assalto della massima serie. Sulla panchina è arriva Moreno Longo, allenatore emergente che a Vercelli ha fatto vedere qualità importanti. In difesa sono stati trattenuti sia Francesco Bardi sia Luka Krajnc e non ci sono state uscite di livello, dicasi lo stesso per il centrocampo con Raffaele Maiello, arrivato lo scorso gennaio, che è rimasto in gialloazzurro. Sono invece arrivati due rinforzi sulla corsia mancina con Andrea Beghetto, che bene aveva fatto nella prima parte della scorsa stagione alla SPAL prima di finire al Genoa, e Luca Matarese, giovane da tenere d'occhio.

In attacco invece si è puntato su due colpi di livello per la categoria: Camillo Ciano dal Cesena e Nicola Citro dal Trapani. I due assieme ai confermatissimi Federico Dionisi e Daniel Ciofani formano uno dei reparti più forti della categoria e permetterà a Longo di far fronte a squalifiche ed eventuali infortunio oltre che a poter cambiare modulo e modo di gioco anche a gara in corso visto che tutti, escluso Ciofani, possono agire sia da seconda punta sia da esterni d'attacco.

Probabile Formazione - (3-4-3): BARDI; Ariaudo, Terranova, Krajnc; Paganini, Sammarco, Gori, BEGHETTO; CIANO, D. Ciofani, Dionisi. Allenatore: LONGO.