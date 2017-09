Il bilancio del mercato - Novara, buon mix per Corini. Maniero il colpo

© foto di Federico Gaetano

Da Novara riparte l'avventura di Eugenio Corini dopo le amarezze raccolte al Chievo Verona nel 2014-15 (appena sette gare) e al Palermo nella passata stagione (sette gare anche lì). Una ripartenza che vuole essere vincente in un campionato che ha solo assaporato ormai sette anni fa con il Crotone e che può rappresentare un nuovo trampolino per l'ex regista. La società si è mossa sul mercato con intelligenza cercando giocatori funzionali al modulo e al modo di giocare del neo tecnico e facendo un investimento importante in attacco dove a Sansone e Macheda si è aggiunto un Riccardo Maniero con tanta voglia di rivincita. In cabina di regia c'è Ronaldo a cui si affiancheranno il capitano Casarini e il neo acquisto Daniele Sciaudone, con Schiavi e Marco Moscati ottime alternative.

Sugli esterni si può scegliere fra scelte più conservative come Dickmann o Petar Golubovic a destra e Marco Calderoni a sinistra, con Di Mariano e il giovane Alessio Da Cruz come alternative più offensive. Dietro si punta sulla maturazione del giovane portiere Montipò, con un buon mix fra esperti e meno esperti nel pacchetto dei centrali: Troest e Mantovani fanno parte dei primi, mentre Marco Chiosa, che può agire anche sula fascia destra, Dario Del Fabro e Angelo Tartaglia a rappresentare i secondi.

Probabile Formazione - (3-5-2): Montipò; CHIOSA, Troest, DEL FABRO; Dickmann, Casarini, RONALDO, SCIAUDONE, Calderoni; Sansone, MANIERO. Allenatore: CORINI.