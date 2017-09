Il bilancio del mercato - Palermo, i big sono rimasti. Per tornare in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I big sono rimasti. E questo è stato il vero colpo di mercato del Palermo. Smaltita la telenovela closing (ma rimanete su questi schermi perché potrebbero produrre nuove puntate), i rosanero si presentano ai nastri di partenza dal campionato da favoriti d'obbligo. "Abbiamo l'obbligo morale di provare a tornare in A", parole e musica del ds Fabio Lupo. Un obbligo perseguito resistendo alle sirene delle grandi per i gioielli nella squadra di Zamparini. Della (sgangherata?) banda retrocessa l'anno scorso, le uniche vere cessioni eccellenti sono quelli di Edoardo Goldaniga e Giuseppe Pezzella, rispettivamente al Sassuolo e all'Udinese. Di Simone Lo Faso sentiremo parlare, ma per ora non avrebbe avuto un ruolo da titolare indiscusso. E Alessandro Diamanti? Ha salutato anche lui, ma l'anno scorso aveva portato in dote solo una rete.

Solo rimasti invece i vari Nestorovski, Rispoli, Chochev, Aleesami e via discorrendo: chi più chi meno (i primi due soprattutto), avevano tutti mercato in Serie A, ma puntano a tornarvi rimanendo in Sicilia. Con un assetto confermato (e Trajkovski che finalmente troverà spazio da titolare, felice Zamparini), i colpi sono stati selezionati con attenzione. In attacco, c'è Igor Coronado, esploso a Trapani e pronto alla conferma. In difesa, ci sarebbe stato lo sfortunato Ingegneri, ma Tedino si può consolare con gli innesti di Giuseppe Bellusci e Aljaž Struna, gente che la categoria cadetta la conosce eccome, ma ha esperienza anche più in altro. Con loro, il ritorno da Modena del promettente Andrea Accardi e l'arrivo dell'impronunciabile (ma assicurano forte) Przemyslaw Szyminski. A centrocampo, occhio a Eddy Gnahoré: dovrà guadagnarsi i gradi da titolare, ma può farcela.

LA PROBABILE FORMAZIONE Palermo (3-4-1-2): Posavec; STRUNA, BELLUSCI, Cionek; Morganella, Chochev, Jajalo, Aleesami; CORONADO; Nestorovki, Trajkovski. Allenatore: TEDINO.