Il bilancio del mercato - Parma, il meglio della B per la terza promozione

Sognando da grande. Il Parma ha scalato la montagna dalla Serie D alla B in due sole stagioni, ora cerca il colpaccio: la terza promozione consecutiva in tre anni fino alla massima categoria sarebbe un record assoluto per il nostro calcio. E i crociati hanno fatto il massimo per inseguirla. Partendo da una base già costruita per affrontare la cadetteria. Nella scorsa stagione sono arrivati giocatori come Di Cesare, Frattali, Scaglia, Munari: tutti giocatori che ben conoscono la categoria.

Ad affiancarli, il ds Faggiano ha pescato poi con attenzione, cercando il meglio della B. Sono arrivati il miglior centrocampista e, tolto Pazzini, e il miglior bomber della passata edizione: Jacopo Dezi (strappato al Bari) e Fabio Ceravolo. Con loro, esperti di promozione: Gagliolo, Siligardi, Di Gaudio. Gente che sa come vincere la Serie B: il Parma non si nasconde di certo.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, GAGLIOLO, Scaglia; DEZI, Scozzarella, BARILLÀ; CERAVOLO, Calaiò, BARAYE. Allenatore: D'Aversa.