Il bilancio del mercato - Pro Vercelli, obiettivo salvezza. Riscatto Raicevic

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La stagione in salsa granata è andata abbastanza bene. I ragazzi di Moreno Longo, ora finito al Frosinone, hanno conquistato la salvezza in maniera nel complesso agevole. La permanenza in categoria resta comunque l'obiettivo, dichiarato, delle Bianche Casacche. Che, comunque, hanno chiuso con la ciliegina sulla torta.

Filip Raicevic è stato il colpo degli ultimi giorni di mercato: due anni fa a Vicenza il centravanti montenegrino sembrava destinato a una carriera d'alto livello e ora vuole rilanciarsi dopo qualche difficoltà nelle ultime annate. La possibile sorpresa? Marco Firenze.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Pro Vercelli (3-5-2): NOBILE; Konate, JIDAYI, BERGAMELLI: Berra, GHIGLIONE, Vives, FIRENZE, Mammarella; RAICEVIC, POLIDORI. Allenatore: GRASSADONIA.