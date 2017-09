Il bilancio del mercato - Salernitana, scommessa in attacco

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Alberto Bollini parte dall'inizio e questa è la prima notizia, perché, fra i grandi, al tecnico che per anni ha guidato la Primavera della Lazio, non capitava dal 2004. L'anno scorso, la sua mano si è vista, nella trasformazione di una squadra che aveva avuto diverse difficoltà con Sannino. Il legame coi biancocelesti resta vivo: dalla Lazio sono arrivati due giovani interessanti come Adamonis e Rosasi.

L'altra grande novità riguarda l'attacco, in pratica stravolto. Via Donnarumma e soprattutto Coda, il club campano ha puntato su una scommessa: Riccardo Bocalon. In Lega Pro ha fatto sfracelli con l'Alessandria, in Serie B è ovviamente da scoprire. Un po' meno, altri giocatori più esperti come Pucino, Signorelli o Ricci. Ci vogliamo sbilanciare? La Salernitana può essere una delle sorprese del campionato di Serie B.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Salernitana (4-3-3): RADUNOVIC; PUCINO, Bernardini, Tuia, Vitale; MINALA, Della Rocca, RICCI; Sprocati, BOCALON, Rosina. Allenatore: Bollini.