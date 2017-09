Il bilancio del mercato - Ternana, trapianto da Fondi: i dubbi ci sono

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Terni è cambiato tutto. A partire dalla proprietà: Longarini ha ceduto il passo, è arrivata l'Università Niccolò Cusano. Una nuova avventura per la squadra rossoverde, con l'entusiasmo dei tifosi. E qualche dubbio, diciamolo subito.

Alla Ternana, infatti, si è trasferito in blocco buona parte della rosa del Fondi, non una delle squadre di prima fascia nella scorsa edizione della Lega Pro. Molti sono ripartiti in prestito, ma molti altri sono rimasti e a questo punto saranno titolari. Il dubbio, in sostanza, è se trasferire tanti giocatori dalla C alla B possa dare i suoi frutti. Per completare la squadra, tanti nomi sempre dalla C. La stella? Luca Tremolada, ma non dategli tutto l'attacco sulle spalle.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Ternana (4-3-1-2): PLIZZARI; Valjent, VITIELLO, GASPARETTO, FAVALLI; PAOLUCCI, Defendi, ANGIULLI; TREMOLADA; FINOTTO, ALBADORO. Allenatore: POCHESCI