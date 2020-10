Il bivio di Beretta. Attendere ancora la Serie B o puntare ad una big di C per tornarci?

Continuare la ricerca di un'opportunità da svincolato in Serie B oppure accettare la corte di una società di alta Serie C con l'idea di tornare in cadetteria da protagonista? Si può riassumere così il bivio professionale di fronte al quale si trova Giacomo Beretta, attaccante svincolatosi nelle ultime ore del mercato estivo dall'Ascoli.

L'attaccante scuola Milan si è liberato dalla società marchigiana con l'intento di trovare una nuova occasione in B, ma per il momento a farsi avanti in maniera importante sono state due piazze storiche del nostro calcio come Padova e Foggia attualmente in Lega Pro.

Come riporta il Corriere del Veneto, infatti, il giocatore avrebbe già detto no ad un biennale proposto dal club pugliese da 55mila euro netti a stagione, mentre il Padova sta valutando il da farsi con un contatto previsto fra le parti a strettissimo giro di posta.