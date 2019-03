© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Guadagnano terreno Palermo e Pescara, il Brescia perde una partita ma non la vetta, mentre il Benevento scivola al quarto posto. In coda, passo avanti di Livorno e Foggia, che agguantano il Venezia a 26 punti, ma soprattutto avvicinano anche la Cremonese, che con tre sconfitte consecutive è ormai risucchiata in via definitiva nella corsa per evitare la retrocessione. È questa la classifica della Serie B dopo le gare della 27^ giornata, asterischi permettendo, come sempre.

La classifica

Brescia 47

Palermo* 45

Pescara 44

Benevento* 43

Verona 42

Lecce* 41

Perugia* 38

Spezia 37

Cittadella* 36

Salernitana 34

Cosenza 33

Ascoli** 30

Cremonese* 27

Livorno* 26

Venezia* 26

Foggia 26

Crotone 23

Carpi 22

Padova 20

*= una partita in meno

**= due partite partita in meno