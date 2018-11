© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia andrà alla caccia di giocatori d’esperienza a gennaio per continuare nella propria corsa e lottare per la Serie A fino all’ultimo. Secondo quanto riferito da Tuttosport sono due in particolare gli obiettivi del club di Cellino: l’attaccante Fabio Ceravolo del Parma e il centrocampista Salvatore Burrai del Pordenone, entrambi classe ‘87. Sul primo però c’è da registrare anche l’interesse del Cittadella sempre in Serie B.