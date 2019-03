Il Brescia frena ancora, si avvicinano Palermo e Pescara. Il punto sulla B

La 27/a giornata di Serie B conferma la frenata del Brescia. I lombardi perdono in casa contro il Cittadella e vedono ridurre il vantaggio sulle altre pretendenti la promozione in Serie A. Venete indigeste per la squadra di Corini: prima il pareggio contro il Padova, ora la sconfitta contro il Cittadella. Ne approfitta il Palermo che vince 2-1 contro il Lecce nel big match di giornata: Trajkovski e Puscas trasciano i rosanero che reagiscono dopo la scoppola contro il Crotone e si dimostrano più fori dei guai societari. Il Pescara risale e batte lo Spezia 2-0 con Crecco e Mancuso.

Il Perugia risale in zona playoff battendo per 3-1 la Salernitana: si tratta della seconda vittoria consecutiva per Nesta, mentre la squadra di Gregucci non riesce a guarire dai risultati altalenanti: tre vittorie e tre sconfitte. Vittoria importante in ambito playout per il Foggia che batte 1-0 il Cosenza con l'autorete di Dermaku, mentre finiscono in parità gli scontri salvezza tra Carpi ed Ascoli e soprattutto quello tra Crotone e Padova: il pari tra veneti e calabresi serve poco ad entrambe, ad oggi retrocesse in Serie C.

In serata la sfida tra Livorno e Benevento: in caso di successo i sanniti sarebbero secondi a meno 1 dal Brescia. Ha riposato la Cremonese.