© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia può chiudere già oggi i conti per la promozione diretta in Serie A, nella sfida contro l'Ascoli. Condizione sine qua non è l'eventuale mancata vittoria del Palermo contro lo Spezia, alle 12.30, nel lunch match. A quel punto potrebbero esserci due scenari possibili, in cui però rientra pure il Benevento per un ipotetico pari della Leonessa.

Il Brescia torna in Serie A se

1) Il Brescia vince, il Palermo pareggia.

2) Il Brescia pareggia, il Palermo perde, il Benevento non vince.