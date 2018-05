© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera contro l'Ascoli il Brescia si aggrapperà per l'ennesima volta nella sua storia recente ad Andrea Caracciolo e ai suoi gol, 13 finora in stagione. All'Airone il tecnico Pulga, i compagni e i tifosi delle rondinelle chiedono quei gol che servono per battere i marchigiani e mettere in archivio anche questa stagione con la salvezza. Per Caracciolo quella del 'Del Duca' potrebbe essere la sua ultima con il Brescia visto che è in scadenza di contratto e al momento il suo futuro, nonostante le pressioni della piazza per una sua permanenza, è ancora incerto con la nuova proprietà che non ha ancora deciso se offrire il rinnovo al centravanti classe '81.