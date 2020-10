Il Brescia stecca ancora: tris del Cittadella che vola a punteggio piena

Seconda vittoria in due partite per il Cittadella che ha battuto 3-0 il Brescia. Decisivo un ottimo secondo tempo per la squadra di Venturato, a segno con i gol di D'Urso, Tsadjout e Gargiulo. Con questo successo il Cittadella sale a 6 punti mentre il Brescia non trova ancora la vittoria e resta a quota 1.