Il Brescia vince e allunga, crolla il Lecce. Il punto sulla B

Il Brescia sfrutta il turno di riposo del Palermo e vola a +4 sui rosanero. La squadra di Corini vince 2-0 contro il Crotone con l'autorete di Molina e il gol di Donnarumma, sempre più capocannoniere della cadetteria (22 gol in 20 gare). Dietro al Brescia e al Palermo, ecco il Pescara, alla seconda vittoria consecutiva: doppietta di Mancuso che stende il Padova, sempre più ultimo in classifica. Molto bene anche l'Hellas Verona con la vittoria di misura sulla Salernitana: davanti agli scaligeri, però, c'è il Benevento che pareggia 1-1 contro il Foggia.

A fare sensazione, però, è il crollo del Lecce: due vittorie e due pareggi prima del capitombolo contro il Cittadella. I veneti vincono 4-1 e si rilanciano in zona playoff, i salentini scendono al sesto posto con quattro punti di vantaggio sullo Spezia che si butta via a Carpi: 1-2 fino all'82' poi nei minuti finali la squadra di Castori ribalta tutto e sale al terzultimo posto in classifica. Colpaccio del Cosenza che vince in trasferta contro il Perugia (0-1) così come l'Ascoli che sbanca lo stadio della Cremonese. In zona playout è lotta rovente con la vittoria preziosa del Livorno che batte il Venezia al 91' con Raicevic.

Non c'è tempo per riposare: tra martedì e mercoledì in campo per una nuova giornata. Spiccano Benevento-Pescara e Lecce-Hellas Verona. Il Brescia fa visita al Padova, mentre il Palermo al Crotone.