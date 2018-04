Il campionato entra nel vivo. Frosinone, Palermo e la A - La 36^ giornata di Serie B

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Meno sei. Ma nulla è ancora scontato. La serie B entra nel vivo, i verdetti ancora devono essere scritti. Il Parma, dopo la vittoria sul campo dell’Ascoli nel Monday Night, ha praticamente rivoluzionato la corsa verso la serie A. L’Empoli è già con un passo nella massima serie, ma Palermo e Frosinone dovranno rispondere agli uomini di D’Aversa. Nella lotta ai play off il Bari e il Perugia si sfidano a distanza, mentre in basso alla classifica continua la lotta: chi si ferma è perduta.

Verso la A – Partita importantissima per l’Empoli. La matematica ancora non decreta la promozione, ma una vittoria in casa del Cesena potrebbe dare una spinta ai toscani. I bianconeri, però, devono togliersi dalla zona rossa e per farlo servono punti preziosi. Palermo e Frosinone cercheranno di rispondere al Parma: i rosanero sfideranno il Cittadella, che vuole rimanere agganciato alla zona play off. I ciociari, invece, vogliono assolutamente trovare i tre punti contro l’Avellino. I campani, però, vogliono assolutamente togliersi dalla zona retrocessione in maniera definitiva. E in casa può valere moltissimo il fattore campo.

Treno play off in perfetto orario – Ormai sembra essere quasi sicuro, i play off si giocheranno anche quest’anno. Il Bari, dopo due pareggi che hanno frenato la rincorsa, sfida nel match casalingo il Novara. Gli uomini di Grosso cercheranno di fare il possibile per rimanere agganciati ai play off. Carpi-Perugia è uno scontro diretto, anche se in caso di sconfitta gli umbri non rischiano nulla. Gli uomini di Calabro, invece, sono quasi costretti a vincere. Anche il Venezia ha assolutamente bisogno di vincere, ma la Virtus Entella vuole assolutamente salvarsi.

La lotta per la salvezza si inasprisce – In basso continua la lotta per la salvezza. Cremonese e Salernitana sono ancora molto lontane dalla lotta, ma una sconfitta potrebbe creare qualche problema di troppo. Scontro diretto tra Pro Vercelli e Pescara, anche se gli abruzzesi sono sicuramente in una situazione più tranquilla. Il Brescia è a +4, ma serve ovviamente vincere per evitare guai. Lo Spezia, però, non vuole abbandonare il sogno play off. La Ternana si gioca moltissimo, anche la matematica può essere difesa. Ma il Foggia non vuole fermarsi. Manca pochissimo alla fine del campionato, ogni punto vale oro.