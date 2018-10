Il CdM discuterà del "regolare svolgimento delle competizioni sportive"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo pomeriggio alle 18:30 si terrà un Consiglio dei Ministri che avrà come ordine del giorno, fra le altre cose, le "disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive". Un appuntamento importante in cui potrebbe essere messa la parole fine, con l'intervento del Governo che però non è ben visto dalla FIFA, sul lungo caos estivo che ha riguardato Serie B e Serie C.