Il Centro: Pescara, il nemico in più è il calendario"

© foto di Federico De Luca

Per ora il cambio di guida tecnica a Pescara non ha sortito gli effetti desiderati. A complicare la situazione del Delfino c'è anche il calendario dei prossimi impegni, tutt'altro che semplice. Di questo si occupa Il Centro nella sua edizione odierna nel pezzo dal titolo: "Il nemico in più è un calendario da brividi". "Gli avversari delle prossime 5 gare - si legge - saranno Avellino, Brescia e Palermo in trasferta, Empoli e Bari in casa". Intanto nelle scorse ore è andato in scena un vertice in società che ha deciso di dare ancora tempo a Massimo Epifani per dare fisionomia alla propria idea di calcio.