Il Centro sul Pescara: "Fornasier prova oggi, pronto Gravillon"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Centro di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la sfida salvezza tra Ternana e Pescara: "Fornasier prova oggi, pronto Gravillon". Difesa a pezzi per Pillon: Bovo non è al top, assenti Coda e Campagnaro. Se il centrale veneto non dovesse farcela, è pronto l'ex Benevento. In Serie B il Delfino non ha mai vinto al Liberati: l'ultimo successo risale al 1982 in C1.