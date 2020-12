Il Chievo accusa il Pisa di razzismo. I toscani: "Prese le distanze da quanto detto dai veronesi"

A margine della gara contro il Pisa, valevole per la 14^ giornata del campionato di B, il ChievoVerona ha denunciato presunti epiteti razzisti pronunciate all'indirizzo di Joel Obi dall'attaccante dei toscani Michele Marconi, reo di aver detto "La rivolta degli schiavi".

Sulla vicenda, con la nota che di seguito riportiamo, è intervenuto anche il Pisa:

"Il Pisa Sporting Club prende le distanze da quanto riportato a mezzo comunicato stampa dalla società Chievo Verona.

L’episodio incriminato non è stato rilevato dalla quaterna arbitrale, né dai responsabili di Lega e Figc presenti a bordo campo, né dai numerosi microfoni televisivi presenti a ridosso dei protagonisti.

Il nostro tesserato, peraltro, ha confermato di non aver rivolto alcun epiteto offensivo al calciatore avversario, tantomeno a sfondo razziale.

La società Pisa Sporting Club è attiva da sempre in ambito sociale, collabora a progetti di integrazione e di aiuto verso le fasce più deboli, sull’esempio tracciato dalla propria tifoseria conosciuta in tutta Italia anche per iniziative benefiche e di lotta verso il razzismo.

Il Pisa Sporting Club, per tali motivi, non accetta lezioni di comportamento da nessuno, tantomeno da chi non si è certo distinto negli ultimi anni per i valori dell’etica, del fair play e del rispetto delle regole basilari dello sport".