Il Chievo Verona e lo stakanovista Segre. Con vista sui possibili playoff

Dopo 28 turni il Chievo occupa l’ultima posizione utile per accedere ai playoff con i suoi 41 punti. Scaligeri da record per numero di pareggi assoluti (11, come il Venezia) e in trasferta (8, primato in solitario). Jacopo Segre sempre presente (28 su 28, uno dei 4 giocatori di movimento della Serie BKT 2019/20 sempre in campo, come il veneziano Capello, il crotonese Barberis e l’empolese Mancuso), re dei minuti giocati in casa gialloblu (2349). Il capocannoniere stagionale finora è Riccardo Meggiorini (8 gol), terza sua miglior stagione realizzativa di sempre dopo le due annate in doppia cifra a Cittadella, 14 centri nel 2007/08 in C e 18 in B l’anno successivo), il giocatore fin qui più decisivo Filip Djordjevic con 7 punti portati alla causa clivense grazie ai suoi gol determinanti. 4 punti in 2 partite per Aglietti contro i 37 in 26 giornate di Marcolini (1,42 di media a partita).