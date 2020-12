Il Cittadella si prepara alla sfida contro la Reggina: difesa rimaneggiata. I convocati

Mattinata di rifinitura in casa Cittadella, e immediata partenza per la Calabria, dove domani si giocherà al 13^ giornata del campionato di B: i veneti affronteranno la Reggina.

Brutte notizie per la truppa di Roberto Venturato, con il club che stamani ha annunciato altre sei positività al Covid-19, che seguono a quelle del portiere Maniero e del difensore Ghiringhelli: quattro giocatori e due componenti dello staff sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo. Il resto del gruppo si è poi sottoposto ad altri test prima della partenza, che hanno dato esito negativo.

A ogni modo, difesa rimaneggiata (out Benedetti, Cassandro e Frare), mentre a centrocampo assente Awua.

Ecco i convocati per domani:

PORTIERI: Kastrati, Plechero

DIFENSORI: Adorni, Camigliano, Donnarumma, Perticone

CENTROCAMPISTI: Branca, D'Urso, Gargiulo, Iori, Mastrantonio, Pavan, Proia, Vita

ATTACCANTI: Cissè, Grillo, Ogunseye, Rosafio, Tavernelli, Tsadjout.