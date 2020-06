Il colpo Menez e il tentativo per Zarate: la Reggina e un mercato amarcord

Correva l’anno 2008. A Roma arrivavano due talenti dall’estero: alla Roma ecco Jeremy Menez, alla Lazio c’era Mauro Zarate. 4 gol in 29 presenze alla prima stagione in A per il francese, partenza col botto per l’argentino (13 reti in 36 partite di campionato). Poi, destini ondivaghi: Menez ha vinto al PSG e ha fatto la differenza in Italia col Milan, ma negli ultimi anni ha girato un po’ il mondo. Zarate si è confermato grande in Argentina, ma non è sempre riuscito a ripetere, nelle sue varie tappe, l’exploit capitolino.

Potrebbero ritrovarsi in Calabria. Menez ci è già arrivato, a Reggio. È promesso sposo della Reggina, che progetta il proprio ritorno in B dopo aver vinto (con un po’ di anticipo, vero) il girone meridionale di Serie C. Zarate è nei pensieri degli amaranto. Prima di Menez, non dopo: l’offerta all’ex Lazio e Fiorentina è arrivata ancora prima dei tentativi nei confronti del transalpino. Fosse ancora attuale (nei pensieri della Reggina c’è anche un altro attaccante come Falcinelli), sarebbe un bel duo Amarcord. E chissà che sullo Stretto non si possa sognare in grande.