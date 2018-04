Il Corriere: "Bari a rischio penalizzazione? Semplici indiscrezioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rischio penalizzazione per il Bari? Una voce che per il momento non trova conferme, e di cui parla il Corriere del Mezzogiorno, in edicola oggi: "A proposito di società, vanno registrate alcune voci che nelle ultime ore stanno circolando con insistenza sempre maggiore a riguardo di presunti inadempimenti fiscali e previdenziali del club di Giancaspro. Inadempimenti che, come da regolamento, rischiano di comportare una penalizzazione in punti. Al momento, va detto, si tratta di semplici indiscrezioni, a cui lo stesso Bari, nonostante una richiesta ufficiale di smentita o conferma da parte del Corriere, non ha voluto fornire una risposta. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, e si capirà se le voci resteranno tali o saranno suffragate dalla forza dei fatti". Al momento, in sostanza, il rischio sembra davvero minimo, se non inesistente, per i biancorossi, concentrati sull'Avellino.