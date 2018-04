Il Corriere dell'Umbria su Ascoli-Perugia: "Cosmi e la sfida del cuore"

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dell'Umbria di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la partita tra Ascoli e Perugia: "Cosmi e la sfida del cuore". Da tifoso ad allenatore che vince l'intertoto, domani il tecnico si troverà nuovamente ad affrontare il Grifo: "Vivo una settimana difficile. Per me non sarà mai una partita normale".