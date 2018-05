Il Corriere di Brescia e la sfida di Ascoli: "Tutto in una notte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Brescia di questa mattina apre le proprie pagine sportive con l'ultima gara del campionato di Serie B: "Tutto in una notte". Le Rondinelle non devono perdere in trasferta contro l'Ascoli per salvarsi ed evitare la lotteria dei play out. Il presidente Cellino è partito insieme alla squadra per sottolineare l'importanza di questo ultimo atto del torneo.