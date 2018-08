Il Cosenza con il dubbio Baclet: cessione non più scontata

© foto di Giuseppe Scialla

Un addio che alla fine non dovrebbe consumarsi quello tra il Cosenza e l'attaccante Alain Baclet, cche di lasciare la maglia rossoblù non vuol saperne. E probabilmente anche la società ha avuto qualche ripensamento, nonostante il francese sia chiuso da Maniero e Perez principalmente, ma anche da Di Piazza, impiegabile però anche come seconda punta.

Se non sarà ceduto, e c'è da considerare che ha già rifiutato offerte importanti, non rimarrà ai margini della rosa, ed eventuali ulteriori valutazioni saranno poi fatte a gennaio.

A riportare la notizia è Il Quotidiano del Sud.