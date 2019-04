© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Almeno fino a venerdì prossimo il Lecce può godersi il primo posto in classifica, in coabitazione con il Brescia. La squadra salentina infatti piega nel primo posticipo di Serie B il Cosenza dopo un primo tempo equilibrato aperto dal gol di Garritano per i calabresi a cui risponde immediatamente Tabanelli dopo tre minuti. Nella ripresa si scatena il bomber Andrea La Mantia che nell’arco di quattro minuti piazza la doppietta decisiva: al 60° il centravanti sfrutta un cross di Petriccione e di testa non lascia scampo a Perina, al 64° è invece Mancuso che serve il compagno che da due passi non manca l’appuntamento con il gol. Il Lecce di Liverani vola così in vetta, mettendo pressione sul Palermo in campo alle 21, mentre il Cosenza incappa nella quinta gara di fila senza vittorie (2 pari e 3 sconfitte), ma mantiene cinque punti di vantaggio su Livorno e Venezia che attualmente occupano il 15° posto in classifica.