Il Cosenza non vince, ma ritrova il gol casalingo dopo quasi 2 mesi: nel segno di Bahlouli

vedi letture

Era il 7 novembre, e il Cosenza giocava in casa la gara contro il Brescia, persa 1-2: ma, al netto dell'assenza di punti per il confronto perso, quello siglato da Mohamed Bahlouli era l'ultimo gol fatto dai lupi calabresi. Che hanno poi subito un lungo digiuno casalingo, dove il gol non voleva proprio arrivare.

Fino a ieri, quando lo stesso Bahlouli ha sfatato il tabù "San Vito-Marulla" gonfiando la rete nella partita contro il Pisa. Gol che neppure in questo caso è valso la vittoria, i nerazzurri hanno trovato il pareggio (match terminato 1-1), ma ha almeno rotto un incantesimo che stava pensando ai calabresi.