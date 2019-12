© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prossimo alla sfida contro l'Empoli, il Cosenza inizia a tirare le somme circa l'infermeria. Come riferisce tifocosenza.it, per mister Braglia arrivano buone notizie, perché Nicholas Pierini è tornato tra i disponibili e sarà inserito nell’elenco dei convocati, mentre per il centrocampista Franck Kanouté si dovrà attendere il match contro la Juve Stabia.

Sospiro di sollievo, poi, per Emmanuel Rivière, che nel match contro il Pisa ha patito un affaticamento, che non dovrebbe però pregiudicare la sua presenza con l'Empoli.