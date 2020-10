Il Covid-19 fa tardare le consegne. E il Vicenza gioca con le mute dell'anno scorso

Ha destato piuttosto scalpore la divisa con la quale, sabato pomeriggio, il Vicenza ha affrontato la SPAL, nel confronto valido per la quinta giornata del campionato cadetto: le mute indossate dagli uomini di mister Domenico Di Carlo erano le stesse utilizzate per le trasferte della passata stagione.

Un fatto strano, spiegato però da trivenetogoal.it: a causa del Covid-19 ci sono stati rallentamenti circa la fornitura del materiale, anche le seconde maglie della stagione in corso hanno subito forti ritardi di consegna. Ecco spiegato il perché si è optato per quelle dell'anno scorso.