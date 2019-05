© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Crotone, in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Ascoli, chiama a raccolta i tifosi per avere quella spinta in più e chiudere con la salvezza diretta un campionato iniziato sotto ben altre aspettative. I calabresi sono a quota 40, due più di Livorno e Salernitana che si giocano l’ultimo posto del play out (in attesa del Foggia che giocherà stasera contro il Perugia), e basterebbe anche un pari contro i bianconeri, già salvi, per festeggiare la permanenza in Serie B.

Per questo la società ha deciso di abbassare drasticamente i prezzi dei biglietti come si legge sul sito ufficiale del club: “In vista dell’ultima gara del campionato, il Football Club Crotone chiama ancora a raccolta i propri tifosi lanciando una promozione eccezionale con i tagliandi che saranno acquistabili al prezzo simbolico di 1 euro per i settori curve e distinti, e di 5 euro per il settore tribuna”.