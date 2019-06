Il Crotone guarda in casa Palermo: Rispoli e Falletti gli obiettivi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Crotone starebbe guardando in casa Palermo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli obiettivi del ds Ursino sono il terzino Andrea Rispoli, in scadenza di contratto, e il trequartista Cesar Falletti. Per quest’ultimo, già cercato ai tempi di Terni, però bisognerà parlare col Bologna proprietario del cartellino.