Il Crotone sempre e comunque nel segno di Simy

Sempre più difficilmente si vedono calciatori che vestono per molti anni consecutivi la stessa maglia, ma di questa rarità fa parte Simy, attaccante nigeriano arrivato a Crotone e al Crotone 4 anni fa, nel pieno della sua crescita calcistica: 24 anni e tanta voglia di dimostrare, con numeri che comunque giocavano dalla sua. 41 gol in 119 partite tra Serie A e Serie B portoghese, poi l'arrivo in Italia.

E con una stagione, quella attuale, entrata nel vivo, anche nel suo segno.

L'esordio con il Crotone - Stagioni in crescendo per il classe '92, che nel campionato 2018-2019 collezionò 21 presenze siglando tre gol, per migliorarsi l'anno successivo con 23 presenze e 7 reti: un approccio non negativo per la Serie A, anche se in B, lo scorso anno c'è stato un maggior exploit: 32 presenze e 14 reti, un traguardo notevole. Che non è facile superare o eguagliare, ma questo torneo è iniziato nel migliore dei modi: Stroppa ha ritrovato il giusto assesto, il mercato ha regalato pedine importanti e ragionate, la classifica sta parlando di primo posto in attesa del match odierno del Benevento, con il quale gli squali dividono la vetta. Ma i grandi numeri sono merito anche di Simy.

Gol che portano punti - Un singolare dato è quello che riguarda il calciatore, che ieri ha toccato quota 7 reti. Un gol che non ha però portato punti, il Chievo è riuscito a ribaltare la partita, ma precedentemente a ciò, per l'attaccante c'erano da registrare tre doppiette: che hanno portato punti con Spezia, Entella e Venezia. La metà dei gol siglati lo scorso anno è stata toccata, la giusta via presa: c'è solo da continuare.