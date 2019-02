Il curioso caso di Francesco Orlando: panchinaro ma incedibile

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Segnare molto e subire poco è una sintesi piuttosto banale di cosa occorre ad una squadra di calcio per aver successo. Le vie per riuscire sono molteplici, ma per quando riguarda il fronte offensivo una delle più battute vuole che si mettano i giocatori con le migliori qualità tecniche nelle condizioni giuste per esprimersi.

A tal proposito qualcosa non sembra funzionare ancora a dovere in casa Salernitana, dove i 24 gol segnati sono davvero pochi, soprattutto in relazione al parco attaccanti campano.

In particolare spicca la situazione di Francesco Orlando, esterno offensivo ex Vicenza. Al ragazzo di Taranto, nonostante le problematiche in fase realizzativa, finora non è mai stato dato modo di mettersi in mostra con continuità. Una sola presenza a referto e poi tanta, troppa, panchina per un calciatore che poi giorni fa, in pieno calciomercato, la società campana ha deciso di non cedere, definendolo un elemento importante per la propria squadra.

Un altro adagio piuttosto banale recita “Tentar non nuoce”: che sia la strada giusta per la Salernitana?