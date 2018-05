Il dubbio del Gila: ancora un anno da calciatore o dire addio

© foto di Federico Gaetano

Quelle delle prossime tre settimane potrebbero essere le ultime tre da giocatore per Alberto Gilardino. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con lo Spezia l'attaccante, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, starebbe prendendo in considerazione l'idea di appendere le scarpette al chiodo. La condizione fisica degli ultimi mesi potrebbe essere una discriminante fondamentale sulla quale prendere una decisione di questo genere con il bomber di Biella che, però, ancora non ha ancora espresso ufficialmente il proprio pensiero.