Il Frosinone si unisce al Numancia: presentato il progetto Andrà tutto bene

"Un’iniziativa che unisce Italia e Spagna, un messaggio di speranza per i due popoli e per il mondo intero, questo al centro del progetto che Frosinone Calcio e C.D. Numancia, club che milita nella seconda divisione spagnola, lanceranno in vista della ripresa dei campionati": così il Frosinone annuncia, in collaborazione con l’agenzia Mediatica del gruppo IPG Mediabrands, il progetto Andrà tutto bene, che coinvolgerà il club ciociaro e quello spagnolo, militante nella Serie B iberica.

Un messaggio semplice, con le squadre che indosseranno una divisa simile: recante la scritta "Andrà Tutto Bene" gli spagnoli, "Todo Va A Ir Bieni" gli uomini di mister Alessandro Nesta.

A commentare questa iniziativa, ai canali ufficiali del club laziale, Salvatore Gualtieri, Direttore Marketing Comunicazione e Rapporti Istituzionali: "Con grande piacere accogliamo l’iniziativa del C.D. Numancia, la nostra speranza è che questo messaggio raggiunga quante più persone possibili e in particolare le famiglie colpite dalla pandemia Covid-19. L’obiettivo di tutti è quello di superare insieme l’emergenza sanitaria e iniziative come questa possono essere di grande aiuto. Ringraziamo il Numancia per averci reso partecipi del progetto. È questo, per noi, motivo di orgoglio e privilegio. Il nostro auspicio è quello di poter continuare un rapporto di collaborazione anche in futuro”.

C’è soddisfazione anche nelle parole del Presidente degli spagnoli Moisès Israel: “Siamo contenti della collaborazione con il Frosinone Calcio, la nostra speranza è che questa iniziativa raggiunga oltre 5 milioni di appassionati di sport. Dalla Cina all’Indonesia, dal Qatar alla Colombia, abbiamo intenzione di coinvolgere quanti più paesi possibili e lanciare un messaggio chiaro e di speranza”.