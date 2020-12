Il gioco delle coppie: Mancuso e La Mantia esaltano l'Empoli. Sono i migliori della cadetteria

Leonardo Mancuso e Andrea La Mantia sembrano voler ripercorrere le orme di una delle migliori coppie-gol mai viste a Empoli e in Serie B: quella formata da Caputo e Donnarumma che nel 2017-18 trascinò con 49 reti la squadra toscana in Serie A. I due attuali attaccanti azzurri sono a quota 14 e rappresentano il miglior duo offensivo di tutta la cadetteria. Alle loro spalle, come sottolinea La Gazzetta dello Sport c'è la coppia formata da Massimo Coda e Marius Stepinski a quota 12 (8 l'italiano e quattro il polacco) con il Lecce, dove però il secondo miglior marcatore è il trequartista Mancosu con sei reti. Sul terzo gradino del podio invece ecco i 10 gol di Gennaro Tutino e Milan Djuric (rispettivamente 6 e 4) della capolista Salernitana e quelli messi a segno da Davide Diaw e Sebastian Musiolik (7 e 3 centri) del Pordenone. Seguono a 9 reti gli stranieri del Frosinone Andrija Novakovich e Piotr Parysek con nove reti e poi a otto Vido-MArconi del Pisa e Boateng-Mota del Monza, dove si attende Balotelli. Come si attende di vedere all'opera una coppia potenzialmente letale, ma frenata finora dagli infortuni, come quella formata da Torregrossa e Donnarumma a Brescia.