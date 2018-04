Il Giornale di Brescia: "Urge ribaltare il fattore campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Giornale di Brescia di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "All'Arechi non si vince dal 2010: urge ribaltare il fattore campo". Poco entusiasmo intorno alla partita: a Salerno c'è fermento contro Lotito. Il presidente avversato perché avrebbe frenato la squadra per interessi personali e conflitto di interessi con la Lazio in A.