Il Corriere dell'Umbria titola: "Il Verona espugna il Curi"

© foto di Tommaso Bonan

"Il Verona espugna il Curi". Questo il titolo del Corriere dell'Umbria in merito all'anticipo di Serie B tra il Perugia e l'Hellas Verona. Nella prima gara del 28esimo turno, la squadra di Grosso passa a Perugia 2-1 con i gol di Bianchetti e Henderson. Il solito Verre - si legge in prima pagina - nno basta al Grifo. L’Hellas con questo risultato aggancia, almeno per qualche ora, il Palermo al secondo posto con 45 punti, mentre il Perugia manca l’opportunità di accorciare verso le primissime posizioni della classifica.