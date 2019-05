Il Corriere di Verona sull'Hellas: "Le speranze passano da Di Carmine"

© foto di Mattia Verdorale

"Playoff: Hellas, le speranze sabato passano da Di Carmine". Questo il titolo del Corriere di Verona che in primo taglio lascia spazio all'Hellas Verona che questo weekend sarà impegnato nei playoff per salire in Serie A. A pagina 12 viene analizzato il momento del bomber gialloblu: "I gol al Foggia e ora il suo Perugia. Hellas, la Primavera di Di Carmine". In crisi con Grosso, è rinato con Aglietti: le speranze Playoff passano dal bomber.