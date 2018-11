Il weekend bestiale di Tonali: Italia e vittoria nel derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Domenica bestiale” cantava tanti anni fa Fabio Concato in una delle sue canzoni più note al grande pubblico. “Weekend bestiale” potrebbe essere la versione riveduta e corretta che risuona nella mente del giovane regista Sandro Tonali, uno che quando uscì la hit di cui sopra ancora doveva nascere. Il centrocampista classe 2000 infatti prima ha ricevuto la chiamata dalla Nazionale maggiore per le gare contro Portogallo e USA, e poi è sceso in campo da protagonista nel derby contro l'Hellas Verona vinto dalla truppa di Corini che continua a inanellare risultati positivi e scalare la classifica. Merito anche del giovane centrocampista che contro gli scaligeri ha anche trovato la sua prima rete in stagione con una staffilata su punizione che ha lasciato di stucco il portiere avversario. Convocazione, gol, assist e vittoria in una delle gare più sentite dalla piazza bresciana. Difficile immaginarsi un fine settimana migliore di quello appena vissuto.