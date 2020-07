Il Livorno saluta definitivamente la Serie B: è la prima squadra retrocessa in C

vedi letture

Una stagione iniziata male e finita peggio per un Livorno costretto alla Serie C.

La truppa labronica, fanalino di coda della classifica di B con soli 21 punti in 33 gare giocate, è caduta in casa con la Cremonese, e ha perso la possibilità di agganciare il quartultimo posto, primo utile per i playout. La Juve Stabia infatti, ora quartultima, è a +16 dai toscani, ma irraggiungibile poiché al termine del campionato mancano solo 5 gare, 15 punti.

Livorno quindi nuovamente in C, dopo solo due stagioni di cadetteria.