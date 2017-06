Il Mattino: "La Salernitana perde pezzi, offerte per i mediani"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"La Salernitana perde pezzi, offerte per i mediani", scrive questa mattina Il Mattino nelle sue pagine sportive. Della Rocca nel mirino dell'Ascoli, Busellato richiesto dal Bari di Grosso. Ronaldo torna alla Lazio ma ha già l'intesa con il Novara. Lotito, mancato blitz in città. Fabiani resta in sede a ricevere procuratori.