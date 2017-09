Il Mattino: "Nuova Salernitana, certezze soltanto in difesa"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Nuova Salernitana, certezze soltanto in difesa", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Mercato chiuso con 15 innesti e 12 partenze, ora la prova del campo: luci e ombre di una rosa impegnata in una B sempre più competitiva. Centrali e terzini affidabili, mediana troppo corta. In attacco tante scommesse.