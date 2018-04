Il Mattino: "Squalifiche e infortuni un'altra mini-rivoluzione"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Squalifiche e infortuni un'altra mini-rivoluzione" è il titolo che Il Mattino propone quest'oggi in chiave Salernitana in vista del match dell'Arechi contro il Cittadella. "Odjer appiedato per un turno così come Popescu, graziato dopo le scintille con Casasola. Minala si scalda, Kiyine pronto a tornare mezzala dopo il flop di Cremona. Sprocati deluso: non ha digerito l'esclusione e l'errore nella distinta".