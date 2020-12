Il Monza accentua ulteriormente la crisi nera dell'Entella: le aperture dei quotidiani

Solo cinque punti, una classifica che piange e nessun cambio di rotta nonostante il ribaltone in panchina. Momento sicuramente non esaltante per l'Entella, in piena crisi come mai si era visto negli ultimi anni: patron Antonio Gozzi porta tutti in ritiro, nella speranza di un'inversione di tendenza.

La gara di ieri contro il Monza, nella quale i liguri hanno subito per la terza volta (seconda consecutiva 5 gol) ha accentuato ulteriormente questo aspetto, come ha evidenziato anche La Gazzetta dello Sport nell'apertura alle pagine di Serie B: "Il Monza è straripante Boateng, che doppietta. Entella: altra manita". Nel dettaglio: "Entella non pervenuta. I numeri sono impietosi: unica squadra senza vittorie, peggior difesa con 26 gol presi(15 su palla inattiva coni2di Boateng), peggior attacco (8 gol), solo 5 pareggi e quarta sconfitta di fila. Non era questa la gara ideale per dare una reazione, ma un pizzico di consistenza era lecito aspettarsela: e ora tutti in ritiro".

Fa eco Tuttosport: "Si scatena Boateng, è il principe di Monza. La sua doppietta stende l'Entella, arrotondano l'ex Mota e Sampirisi (2)". Circa poi i Diavoli Neri: "Liguri sempre più in crisi, anche con Vivarini. Squadra in ritiro fino a data da destinarsi".

Il Corriere dello Sport si limita invece a "Entella ko. Valanga Boateng, Brocchi sorride".

Si passa alla stampa locale. Così, Il Secolo XIX - ed. Levante: "Entella, un'altra scoppola: Monza troppo superiore, chiavaresi in piena crisi". Dose poi rincarata nella chiosa: "Nuova, imbarazzante disfatta: è la terza sconfitta con 5 gol subiti in 12 gare. Biancocelesti mai in partita, i brianzoli li hanno surclassati sotto ogni profilo".