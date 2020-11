Il Monza conquista tre punti importanti: Reggina battuta 1-0, Boateng sbaglia un rigore

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il Monza che ha battuto 1-0 la Reggina. Dopo un primo tempo privo di grandi emozioni, gli ospiti sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Folorunsho per doppio giallo al 47' e il Monza al 54' è riuscito a passare in vantaggio con Dany Mota. Tre minuti dopo Boateng ha sbagliato un calcio di rigore vanificando il colpo del ko ma non pregiudicando il risultato finale. Con questo successo il Monza sale a 13 punti e lascia la Reggina a quota 7.