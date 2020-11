Il Monza non lascia, ma raddoppia: 2-0 al Frosinone, decidono Gytkjaer e Dany Mota

Seconda vittoria consecutiva. Il Monza di Brocchi, dopo il successo col Cittadella, vince anche contro il Frosinone: 2-0 il risultato finale targato Gytkjaer e Dany Mota. I brianzoli portano a casa tre punti fondamentali e salgono all'ottavo posto in classifica, con un match ancora da recuperare. Battuta d'arresto per i gialloblù, in partita soltanto nella prima frazione. Ora la squadra di Nesta cercherà riscatto contro il Cosenza.

POCHE EMOZIONI NEI PRIMI 45' - Nel primo tempo succede davvero poco, entrambe le squadre forzano troppo la giocata senza trovare l'ultimo passaggio. All'8' la prima vera occasione del match: calcio di punizione di Fossati dai 25 metri, palla di poco alta sopra la traversa. Al 21' Boateng prova a suonare la carica, ma la sua conclusione viene bloccata in presa bassa da Bardi. Ciano risponde su calcio piazzato dopo pochi minuti, conclusione violenta che esce alla sinistra di Lamanna. Al 39' Armellino spara dalla distanza, Bardi ci arriva e devia in corner: 0-0 al termine dei primi 45' e pochissime occasioni da entrambe le parti.

PROVA DI FORZA - Nella ripresa il Monza parte col piglio giusto: al 46' D'Errico prende il palo, ma è il preludio a un pomeriggio di festa. Al 50' Carlos Augusto mette in mezzo un pallone rasoterra, Gytkjaer lasciato colpevolmente solo sul secondo palo non sbaglia. Al 53' Salvi risponde con un colpo di testa, Lamanna salva da due passi. Al 70' ancora una giocata di Boateng a spaccare il match: apertura per Dany Mota che parte in velocità, entra in area e con un diagonale imparabile supera Bardi per la seconda volta. Nessuna reazione da parte del Frosinone, il Monza porta a casa tre punti importantissimi prima della sosta delle nazionali.